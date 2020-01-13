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Летние олимпийские виды спорта

Пятиборец Лесун пропустил первый турнир сезона, чем вызвал недоумение у главного тренера

В "Зимнем турнире", проходившем в Москве с 10 по 12 января, принимали участие практически все ведущие пятиборцы России
Александр Лесун Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Александр Лесун
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Решение победителя Олимпийских игр 2016 года по современному пятиборью Александра Лесуна пропустить январский турнир в Москве вызвало недоумение у главного тренера сборной России Андрея Моисеева. Об этом Моисеев сообщил ТАСС.

В "Зимнем турнире", проходившем в Москве с 10 по 12 января, принимали участие практически все ведущие пятиборцы России, за исключением Лесуна. Первое место на соревнованиях занял Данил Калимуллин, вторым был Сергей Баранов, третьим - Кирилл Беляков.

"Я нахожусь в некотором недоумении от того, что Александр Лесун пропустил "Зимний турнир", - сказал Моисеев. - У нас есть четкая система отбора на этапы Кубка мира и другие международные старты. Отбор будет состоять из двух российских стартов, одним из которых является прошедший турнир".

"Думаю, что пропуск турнира Александром связан, в первую очередь, со здоровьем. Все-таки какие-то проблемы у него есть, и он не успел, видимо, их до конца решить", - отметил главный тренер.

По словам Моисеева, вторым отборочным стартом будет Кубок России, который у мужчин пройдет в Москве с 5 по 9 февраля. После окончания этого турнира будет сформирован состав сборной на первый этап Кубка мира в Каире, который пройдет с 25 февраля по 3 марта.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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