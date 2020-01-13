Российские волейболисты сыграют в группе с командами Бразилии и США на ОИ-2020

ТАСС, 13 января. Мужская сборная России по волейболу сыграет в одной группе с командами Бразилии и США на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Российские волейболисты попали в группу B, где, помимо бразильцев и американцев, сыграют сборные Аргентины, Франции и Туниса. В группе А выступят команды Японии, Польши, Италии, Канады, Ирана и Венесуэлы.

Сборная России завоевала право на участие в Играх 2020 года по итогам квалификационного турнира, который прошел в августе. В активе российской команды одна золотая, одна серебряная и две бронзовые награды соревнований. Сборная СССР завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую награду.

Всего в Играх примут участие 12 команд, разделенные на две группы. В плей-офф выйдут четыре сильнейшие команды из каждой группы. Олимпийский турнир по волейболу пройдет в Токио с 25 июля по 9 августа.