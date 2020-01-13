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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Фигуристы Хавронина и Чиризано завоевали золото юношеских Олимпийских игр в танцах на льду

Российский дуэт по сумме двух прокатов получил 164,63 балла
Дарио Чиризано и Ирина Хавронина EPA-EFE/LAURENT GILLIERON
Описание
Дарио Чиризано и Ирина Хавронина
© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ЛОЗАННА /Швейцария/, 13 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано заняли первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов на зимних юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в Лозанне.

Российский дуэт по сумме двух прокатов получил 164,63 балла (63,52 за ритм-танец и 101,11 - за произвольный). Второе место заняли их соотечественники Софья Тютюнина и Александр Шустицкий (159,15; 62,64 + 96,51), бронза досталась американцам Катарине Вольфкостин и Джеффри Чену (152,43; 57,02 + 95,41).

Хавронина и Чиризано, который имеет итальянское происхождение, являются подопечными Алексея Горшкова.

Всего российские спортсмены на юношеских Олимпийских играх в Лозанне завоевали восемь наград - четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую. Россияне лидируют в медальном зачете. Второе место занимают швейцарцы (4-2-2), замыкают тройку французы (2-2-3).

Позднее в понедельник золотые медали разыграют одиночницы. Игры в Швейцарии завершатся 22 января.

Теги
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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