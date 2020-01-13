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Олимпиада-2020 в Токио

Российские волейболистки сыграют со сборными США и Китая на Олимпийских играх - 2020

Также соперниками россиянок станут команды Италии, Аргентины и Турции
Волейболистки сборной России EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY
Описание
Волейболистки сборной России
© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

ТАСС, 13 января. Женская сборная России встретится с командами США и Китая на групповом этапе волейбольного турнира Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Подопечные итальянца Серджио Бузато попали в группу В, где их соперниками также станут сборные Италии, Аргентины и Турции.

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Сборная России является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2000 и 2004 годов, на трех следующих Олимпиадах россиянки становились пятыми. Также в активе россиянок два золота чемпионатов мира (2006, 2010), шесть побед в чемпионатах Европы (1993, 1997, 1999, 2001, 2013, 2015), Всемирный кубок чемпионов (1997) и три победы в мировом Гран-при (1997, 1999, 2002).

Всего в Играх примут участие 12 команд, разделенные на две группы. В плей-офф выйдут четыре сильнейшие команды из каждой группы. Олимпийский турнир по волейболу пройдет в Токио с 25 июля по 9 августа.

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Олимпиада-2020 в Токио
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