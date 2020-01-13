Российские волейболистки сыграют со сборными США и Китая на Олимпийских играх - 2020

ТАСС, 13 января. Женская сборная России встретится с командами США и Китая на групповом этапе волейбольного турнира Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Подопечные итальянца Серджио Бузато попали в группу В, где их соперниками также станут сборные Италии, Аргентины и Турции.