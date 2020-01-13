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Футбол в России

Врачи футбольного клуба "Уфа" оказали неотложную помощь пассажиру самолета

Инцидент произошел во время рейса по маршруту Москва - Ларнака

УФА, 13 января. /ТАСС/. Врачи футбольного клуба "Уфа" Ильшат Жданов и Александр Самородов оказали экстренную помощь пассажиру самолета. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе клуба.

Инцидент произошел во время рейса по маршруту Москва - Ларнака (Кипр). На борту самолета находились футболисты и тренерский штаб уфимской команды, которые направлялись на тренировочный сбор в Айя-Напе. Во время перелета одному из пассажиров стало плохо, но благодаря слаженным действиям медицинского штаба "Уфы" экстренной посадки самолета удалось избежать.

"Одному из пассажиров рейса Москва - Ларнака стало плохо примерно на середине трехчасового полета, он потерял сознание. Наши врачи Ильшат Жданов и Александр Самородов определили, что у него упал уровень сахара в крови, дали ему препарат, человек пришел в сознание, и самолет благополучно долетел до места назначения", - сообщили в пресс-службе.

Это не первый случай оказания врачами команды медицинской помощи на борту самолета, добавили в пресс-службе.

На зимний перерыв "Уфа" ушла, занимая седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда набрала 25 очков в 19 матчах. В 20-м туре "Уфа" на выезде сыграет с "Краснодаром" 1 марта.

Теги
Российский футбол
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