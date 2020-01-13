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Олимпиада-2020 в Токио

Яременко: каждая игра на Олимпиаде будет решающей для сборных России по волейболу

В понедельник мужская и женская сборные России узнали своих соперников по групповому этапу на Олимпийских играх в Токио
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Каждый матч волейбольного турнира на Олимпийских играх 2020 года будет решающим для мужской и женской российских сборных. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

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В понедельник стало известно, что на групповом этапе Игр 2020 года россиянки сыграют в группе В со сборными США, Китая, Италии, Аргентины и Турции. Мужская сборная России выступит в группе А вместе с командами Бразилии, США, Аргентины, Франции и Туниса.

"И мужчинам, и женщинам достались очень сильные группы на Олимпийских играх, - сказал Яременко. - Это достаточно редкая ситуация на Олимпиадах, участие в этом турнире принимают представители всех континентов, но сейчас смотрим, и даже трудно назвать четверку, которая из каждой группы выйдет в четвертьфинал. Со спортивной точки зрения на Олимпийских играх нашей сборной предстоит очень тяжелая борьба с самого первого дня. Но в такой ситуации не только российские сборные, но и все остальные, сейчас более выровнялся уровень команд".

"Турнир должен получиться очень серьезный, тяжелый, и с первого дня каждая игра будет решающей, - пояснил Яременко. - Можно, конечно, утешаться тем, что в четвертьфинале должно быть полегче, но легких соперников я не вижу ни у женщин, ни у мужчин, из 12 команд и у тех, и у других, на медали претендуют около десяти. Думаю, что и наши соперники нас боятся, мы тоже относимся к ним с уважением. Нужно играть каждый матч, подготовить команды, турнир очень серьезный, но наша задача - выйти из группы, мы будем бороться за медали".

Мужская и женская сборные России завоевали право на участие в Играх 2020 года по итогам квалификационного турнира, который прошел в августе. В активе мужской российской команды одна золотая, одна серебряная и две бронзовые награды Олимпийских игр, на Играх 2016 года россияне стали четвертыми. Женская сборная России является двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2000, 2004), на трех следующих Олимпиадах россиянки становились пятыми.

В мужском и женском олимпийских турнирах принимают участие по 12 команд, которые разделены на две группы. В плей-офф выйдут четыре сильнейшие команды из каждой группы. Олимпийский турнир по волейболу пройдет в Токио с 25 июля по 9 августа.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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