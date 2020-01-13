Восьмой этап ралли "Дакар" показался скучным российскому гонщику Карякину

Карякин (Can-Am) стал пятым в категории багги, уступив победителю 10 минут 44 секунды. Лучшее время показал американец Митчелл Гатри ("Ред Булл"). Второе место занял бразилец Рейналдо Варела на Can-Am, третьим стал Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) из Чили.

"Рельеф был такой же, как вчера и позавчера, сегодня мы решили проблему с вариатором, с мощностью, все поехало. Единственное, ремень [вариатора] взорвался за километр до финиша, было обидно, но это уже от перезагрузки. Мы немного на этом потеряли время", - рассказал Карякин.

"После спецучастка у нас было взвешивание, наконец-то заметили, что у лидеров стоят колеса неправильного диаметра. Очень интересно, как они пропускали это раньше. Сейчас интересно, какое решение примут технические комиссары по их поводу. Если диски большего диаметра, колесо становится легче, они сильно выигрывают в скорости. Сейчас поставили пломбы, надеюсь, что хоть в этот раз какое-то решение к ним будет применено, не останутся безнаказанными", - сообщил гонщик.

Карякин остался недоволен спецучастком на предыдущем этапе и отметил, что восьмой этап в целом повторил ошибки предыдущего отрезка гонки. "В остальном все понравилось, техника едет, спецучасток очень скучный, неинтересный. Не понимаю, зачем они сделали три одинаковых спецучастка, пускают нас по прямику, когда рядом есть дюны, можно ехать по ним. Дюны сегодня были очень мягкие, сложные, проехали мы их неплохо, но очень понравилось, как по дюнам проехал Лопес, очень быстро, видит линию, выбирает очень быстрый маршрут в дюнах, выигрывает много времени", - сказал Карякин.

"Завтра будет длинный день, каменистый, надеемся, что получится показать неплохой результат. Впереди марафон, который будет состоять только из дюн, и это будет хорошее испытание и для нас, и для техники. Посмотрим, что будет дальше, и результат, конечно, еще сильно поменяется", - заключил собеседник ТАСС.