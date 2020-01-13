Велогонщица Шмелева возобновила тренировки после перелома ребер и готовится к ЧМ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в велоспорте на треке россиянка Дарья Шмелева, сломавшая шесть ребер на декабрьском этапе Кубка мира в Новой Зеландии, возобновила тренировки и рассчитывает выступить на чемпионате мира в Берлине, который пройдет с 26 февраля по 1 марта. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Владимир Кирильцев.

Шмелева получила повреждения 8 декабря в заключительный день этапа Кубка мира в Новой Зеландии, после чего была госпитализирована в одну из местных клиник. 18 декабря спортсменка вернулась в Россию.

"Дарья уже возобновила тренировки, сейчас мы находимся на тренировочном мероприятии в Ларнаке, - сообщил Кирильцев. - Мы планируем, что она выступит на чемпионате мира в Берлине. Этот турнир должен стать для нее первым стартом после травмы".

На чемпионате мира - 2019 в Польше Шмелева выиграла золотую медаль в гите на 500 метров, серебряную в командном спринте и бронзовую в кейрине.