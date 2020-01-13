{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Велогонщица Шмелева возобновила тренировки после перелома ребер и готовится к ЧМ

На этапе Кубка мира в Новой Зеландии в декабре Шмелева получила травмы, после чего была госпитализирована в одну из местных больниц

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в велоспорте на треке россиянка Дарья Шмелева, сломавшая шесть ребер на декабрьском этапе Кубка мира в Новой Зеландии, возобновила тренировки и рассчитывает выступить на чемпионате мира в Берлине, который пройдет с 26 февраля по 1 марта. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Владимир Кирильцев.

Шмелева получила повреждения 8 декабря в заключительный день этапа Кубка мира в Новой Зеландии, после чего была госпитализирована в одну из местных клиник. 18 декабря спортсменка вернулась в Россию.

"Дарья уже возобновила тренировки, сейчас мы находимся на тренировочном мероприятии в Ларнаке, - сообщил Кирильцев. - Мы планируем, что она выступит на чемпионате мира в Берлине. Этот турнир должен стать для нее первым стартом после травмы".

На чемпионате мира - 2019 в Польше Шмелева выиграла золотую медаль в гите на 500 метров, серебряную в командном спринте и бронзовую в кейрине.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
Фигуристка Ксения Синицына завоевала серебро юношеских Олимпийских игр
Анна Фролова заняла третье место
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС