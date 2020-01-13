Каргинов: восьмом этапе "Дакара" приходилось быть внимательным

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Андрей Каргинов, выступающий на ралли-марафоне "Дакар" за российскую команду "Камаз-мастер", отметил, что на восьмом этапе гонки приходилось быть внимательным и собранным. Комментарий Каргинова ТАСС предоставила пресс-служба команды "Камаз-мастер".

Экипаж Каргинова стал лучшим в зачете грузовиков по итогам восьмого спецучастка, выиграв третий этап "Дакара" подряд. Лидер зачета преодолел 477 км спецучастка, старт и финиш которого состоялись в городе Вада-аль-Давасир, за 4 часа 24 минуты 58 секунд. Вторым стал экипаж Антона Шибалова (+5.54), также выступающий за "Камаз-мастер", третье место занял экипаж "Татры" под управлением чеха Алеша Лопрайса (+9.06).

"Старт был быстрым, каменистый участок преодолели довольно резво, понимали, что у нас большой отрыв и есть запас, поэтому ехали быстро, но безопасно, старались держать высокий темп. "Дакар" - не последняя гонка, важно совершенствовать свое мастерство, дальше началось чередование дюн и плато, встретили сложные дюны, которые проехали без труда. Запомнилась привязка курса на 30 км, здесь у нас была максимальная скорость в 139-140 км/ч, потом проехали еще 15 км в таком режиме. Следили за шинами, берегли их, в дюнах было видно много следов, где крутились джипы, приходилось быть внимательными и собранными, искать свою траекторию, обгонов на этапе не совершали".

В зачете грузовиков после восьми этапов экипаж Каргинова лидирует и опережает ближайшего преследователя - экипаж Шибалова - на 27 минут 6 секунд. Финиш ралли-рейда "Дакар" состоится 17 января.