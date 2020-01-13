{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ралли Дакар

Каргинов: восьмом этапе "Дакара" приходилось быть внимательным

Экипаж российского пилота выиграл третий этап подряд на ралли-рейде

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Андрей Каргинов, выступающий на ралли-марафоне "Дакар" за российскую команду "Камаз-мастер", отметил, что на восьмом этапе гонки приходилось быть внимательным и собранным. Комментарий Каргинова ТАСС предоставила пресс-служба команды "Камаз-мастер".

На эту тему

Экипаж Каргинова стал лучшим в зачете грузовиков по итогам восьмого спецучастка, выиграв третий этап "Дакара" подряд. Лидер зачета преодолел 477 км спецучастка, старт и финиш которого состоялись в городе Вада-аль-Давасир, за 4 часа 24 минуты 58 секунд. Вторым стал экипаж Антона Шибалова (+5.54), также выступающий за "Камаз-мастер", третье место занял экипаж "Татры" под управлением чеха Алеша Лопрайса (+9.06).

"Старт был быстрым, каменистый участок преодолели довольно резво, понимали, что у нас большой отрыв и есть запас, поэтому ехали быстро, но безопасно, старались держать высокий темп. "Дакар" - не последняя гонка, важно совершенствовать свое мастерство, дальше началось чередование дюн и плато, встретили сложные дюны, которые проехали без труда. Запомнилась привязка курса на 30 км, здесь у нас была максимальная скорость в 139-140 км/ч, потом проехали еще 15 км в таком режиме. Следили за шинами, берегли их, в дюнах было видно много следов, где крутились джипы, приходилось быть внимательными и собранными, искать свою траекторию, обгонов на этапе не совершали".

В зачете грузовиков после восьми этапов экипаж Каргинова лидирует и опережает ближайшего преследователя - экипаж Шибалова - на 27 минут 6 секунд. Финиш ралли-рейда "Дакар" состоится 17 января.

Реклама на ТАСС
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
Фигуристка Ксения Синицына завоевала серебро юношеских Олимпийских игр
Анна Фролова заняла третье место
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС