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Зимние олимпийские виды спорта

Первый канал покажет выступления фигуристок на чемпионате Европы в прямом эфире

Соревнования пройдут в Австрии с 22 по 26 января

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Первый канал в прямом эфире покажет короткую и произвольную программы женщин на чемпионате Европы по фигурному катанию в Австрии. Об этом ТАСС сообщили в дирекции общественных связей канала.

Чемпионат Европы пройдет с 22 по 26 января в австрийском Граце. Короткая программа у женщин пройдет 24 января (начало - 18:25 мск), произвольная - 25 января (23:00 мск).

Также Первый канал покажет короткую и произвольную программы спортивных пар 22 и 24 января соответственно, произвольную программу в мужском одиночном катании (24 января) и произвольный танец дуэтов (25 января).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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