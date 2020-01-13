Панков: российским волейболисткам нужно реализовать шансы в групповом турнире Олимпиады

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Женской сборной России по волейболу нужно будет сосредоточиться на использовании своих шансов в групповом турнире Олимпийских игр 2020 года в Токио. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Вадим Панков.

В понедельник стало известно, что на групповом этапе Игр 2020 года россиянки сыграют в группе В со сборными США, Китая, Италии, Аргентины и Турции.

"Все прекрасно понимают, что у нас очень тяжелая группа, поэтому надо играть каждую игру максимально на победу, потому что [в плей-офф] выходят четыре команды из шести, так что надо занять наивысшее место, постараться обыграть эти команды, - сказал Панков. - Не скажу, что нам не повезло - все распределялось по рейтингу, но так сложилось. Шансы [на выход из группы] у нас отличные всегда, надо только их использовать, нужно разбираться досконально и играть четко".

Также Панков рассказал, кого считает самым сложным соперником для россиянок на групповой стадии. "Китай и, думаю, США, потому что они играют очень быстро для нас, трудно блокировать, обороняться против такой команды, - отметил он. - Но тем не менее мы всегда играем против Америки хорошо, надо только победить, потому что последние матчи мы проигрывали, но играли при этом хорошо. Ну а в сборных Италии и Турции надо справляться с лидерами, там в основном команды одного игрока, остальные в основном исполняют вспомогательные функции, надо точечно строить блокирование и защиту и постараться четко реализовывать очки".

В женском олимпийском турнире принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы. В плей-офф выйдут четыре сильнейшие команды из каждой группы. Олимпийский турнир по волейболу пройдет в Токио с 25 июля по 9 августа.