Сборная России возглавила медальный зачет юношеской Олимпиады

ЛОЗАННА /Швейцария/, 13 января. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали пять медалей в четвертый день юношеских Олимпийских игр, что позволило команде выйти на первое место в общекомандном зачете. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

Золотую медаль российской команде принесли фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, выиграв соревнования танцевальных дуэтов. Серебро в этой дисциплине досталось Софье Тютюниной и Александру Шустицкому. Фигуристки Ксения Синицына и Анна Фролова заняли второе и третье места в соревновании одиночниц.

Российский конькобежец Павел Таран завоевал серебряную медаль на дистанции 1500 м.

В матче группового этапа по керлингу среди смешанных команд сборная России обыграла эстонцев - 8:4. После четырех встреч сборная России находится на втором месте в группе, добившись трех побед.

За четыре соревновательных дня российские спортсмены завоевали 11 медалей: четыре золотые, пять серебряных и две бронзовые. На втором месте в медальном зачете сборная Швейцарии (4-3-3). Третье место занимают японские спортсмены (3-1-1).

В юношеских Играх принимают участие спортсмены от 14 до 18 лет из более чем 70 стран, они разыграют 81 комплект медалей в 16 видах спорта. Юношеская Олимпиада завершится 22 января.