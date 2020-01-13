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Футбол в России

"Локомотив" продлил контракт с Коломейцевым

Новое соглашение с полузащитником рассчитано на полгода

ТАСС, 13 января. Московский футбольный клуб "Локомотив" продлил соглашение с полузащитником команды Александром Коломейцевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 30-летним игроком рассчитано до лета 2020 года.

В текущем сезоне Коломейцев провел с составе "Локомотива" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Он выступает за столичный клуб с 2015 года, сыграв за это время за команду 104 матча, забив семь мячей. В составе клуба он стал чемпионом России (2017/18), также на его счету две победы в Кубке России (2016/17, 2018/19) и одна - в Суперкубке (2019).

Теги
Российский футбол
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