"Локомотив" продлил контракт с Коломейцевым

ТАСС, 13 января. Московский футбольный клуб "Локомотив" продлил соглашение с полузащитником команды Александром Коломейцевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 30-летним игроком рассчитано до лета 2020 года.

В текущем сезоне Коломейцев провел с составе "Локомотива" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Он выступает за столичный клуб с 2015 года, сыграв за это время за команду 104 матча, забив семь мячей. В составе клуба он стал чемпионом России (2017/18), также на его счету две победы в Кубке России (2016/17, 2018/19) и одна - в Суперкубке (2019).