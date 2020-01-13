Шишкарев: российские гандболисты показали безвольную игру в матче с исландцами на ЧЕ

Сборная России в понедельник проиграла исландской команде со счетом 23:34.

"Нужно иметь мужество признавать свои ошибки, и мы это делаем. Совершенно безвольная, бездарная, безэмоциональная и безответственная игра. От имени Федерации гандбола России и от себя лично я приношу извинения всем болельщикам, всем россиянам, которые верили и надеялись на нашу команду", - сказал Шишкарев.

"Но поверьте, у нас есть далеко идущие планы. Мы сделаем соответствующие выводы, но давайте вернемся к этому после игры с Данией. Предварительный этап еще не закончился, так что давайте дождемся итогов чемпионата Европы. Будет соответствующий исполком, и после этого уже будем рассказывать, что мы собираемся делать. Мы руки не опускаем, в отличие от тех, кто был сегодня на площадке", - заключил собеседник ТАСС.

В первом матче предварительного группового турнира россияне уступили венграм (25:26). Российская команда сохраняет теоретические шансы на выход из группы, для этого в другом матче группы датская команда должна обыграть венгерскую. В этом случае российская команда может выйти из группы, если победит датчан, а исландцы обыграют венгров 15 января, кроме того, потребуется лучшая разница мячей.