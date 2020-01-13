{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧЕ-2020 по гандболу
Обновлено 

Шишкарев: российские гандболисты показали безвольную игру в матче с исландцами на ЧЕ

Глава федерации раскритиковал национальную команду, которая сохраняет лишь теоретические шансы на выход из группы
Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Мужская сборная России по гандболу показала безвольную и безответственную игру в матче второго тура предварительного группового этапа чемпионата Европы. Об этом ТАСС в понедельник заявил глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

На эту тему
Сборная России проиграла команде Исландии во втором матче на чемпионате Европы по гандболу

Сборная России в понедельник проиграла исландской команде со счетом 23:34.

"Нужно иметь мужество признавать свои ошибки, и мы это делаем. Совершенно безвольная, бездарная, безэмоциональная и безответственная игра. От имени Федерации гандбола России и от себя лично я приношу извинения всем болельщикам, всем россиянам, которые верили и надеялись на нашу команду", - сказал Шишкарев.

"Но поверьте, у нас есть далеко идущие планы. Мы сделаем соответствующие выводы, но давайте вернемся к этому после игры с Данией. Предварительный этап еще не закончился, так что давайте дождемся итогов чемпионата Европы. Будет соответствующий исполком, и после этого уже будем рассказывать, что мы собираемся делать. Мы руки не опускаем, в отличие от тех, кто был сегодня на площадке", - заключил собеседник ТАСС.

В первом матче предварительного группового турнира россияне уступили венграм (25:26). Российская команда сохраняет теоретические шансы на выход из группы, для этого в другом матче группы датская команда должна обыграть венгерскую. В этом случае российская команда может выйти из группы, если победит датчан, а исландцы обыграют венгров 15 января, кроме того, потребуется лучшая разница мячей.

Теги
Шишкарев, Сергей НиколаевичЧЕ-2020 по гандболу
Реклама на ТАСС
ЧЕ-2020 по гандболу
Максимов: российским гандболистам нужна новая концепция игры в нападении
Сборная России проиграла два матча на чемпионате Европы и практически лишилась шансов на выход из группы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС