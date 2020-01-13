{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Мужская сборная России с победы начала отбор на чемпионат мира по керлингу

Россияне обыграли команду Японии со счетом 8:4

ТАСС, 14 января. Российские керлингисты победили команду Японии в первом матче группового раунда квалификационного турнира к чемпионату мира 2020 года. Отборочные соревнования проходят в городе Лохья (Финляндия).

Встреча с японской командой завершилась со счетом 8:4 в пользу сборной России. В ее составе выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов и Антон Калалб.

В рамках предварительного раунда соперниками сборной России также станут команды Китая, Чехии, Англии, Финляндии, Мексики и Польши. В следующем матче 14 января россияне сыграют с чехами. В других встречах понедельника сборная Финляндии победила команду Китая (8:3), сборная Польши взяла верх над командой Мексики (12:2), а сборная Чехии обыграла команду Англии (5:3).

Команды, занявшие первые два места по итогам кругового турнира, выйдут в раунд плей-офф, где в очном противостоянии разыграют первую путевку на чемпионат мира. Проигравшая в этом матче сборная встретится с командой, которая заняла третье место на предварительном этапе, в их игре определится второй участник мирового первенства.

Квалификационный турнир в Финляндии завершится 18 января. Чемпионат мира 2020 года по керлингу среди мужских команд пройдет с 25 марта по 5 апреля в Шотландии.

Женская сборная России по керлингу квалифицировалась на чемпионат мира 2020 года, который пройдет в Канаде с 14 по 22 марта. По итогам чемпионата Европы 2019 года команда заняла четвертое место.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
ЧЕ-2020 по гандболу
Мужская сборная России по гандболу не выступит на Олимпийских играх
Россияне не сумели выйти из группы на чемпионате Европы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС