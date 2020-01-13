Мужская сборная России с победы начала отбор на чемпионат мира по керлингу

ТАСС, 14 января. Российские керлингисты победили команду Японии в первом матче группового раунда квалификационного турнира к чемпионату мира 2020 года. Отборочные соревнования проходят в городе Лохья (Финляндия).

Встреча с японской командой завершилась со счетом 8:4 в пользу сборной России. В ее составе выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов и Антон Калалб.

В рамках предварительного раунда соперниками сборной России также станут команды Китая, Чехии, Англии, Финляндии, Мексики и Польши. В следующем матче 14 января россияне сыграют с чехами. В других встречах понедельника сборная Финляндии победила команду Китая (8:3), сборная Польши взяла верх над командой Мексики (12:2), а сборная Чехии обыграла команду Англии (5:3).

Команды, занявшие первые два места по итогам кругового турнира, выйдут в раунд плей-офф, где в очном противостоянии разыграют первую путевку на чемпионат мира. Проигравшая в этом матче сборная встретится с командой, которая заняла третье место на предварительном этапе, в их игре определится второй участник мирового первенства.

Квалификационный турнир в Финляндии завершится 18 января. Чемпионат мира 2020 года по керлингу среди мужских команд пройдет с 25 марта по 5 апреля в Шотландии.

Женская сборная России по керлингу квалифицировалась на чемпионат мира 2020 года, который пройдет в Канаде с 14 по 22 марта. По итогам чемпионата Европы 2019 года команда заняла четвертое место.