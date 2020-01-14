Дубль Овечкина помог "Вашингтону" победить "Каролину" в матче НХЛ

ТАСС, 14 января. "Вашингтон" обыграл "Каролину" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей обе шайбы забросил российский форвард Александр Овечкин (12-я и 18-я минуты). Нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов очков в матче не набрали. На счету Овечкина теперь 28 шайб в сезоне, он занимает третье место в лиге по этому показателю, лидирует форвард "Бостона" Давид Пастрняк (36). Также Овечкин вышел на 11-е место по числу голов в карьере (686) в истории лиги.

Всего в этом сезоне на счету Овечкина 44 (28 шайб + 16 передач) очка, Кузнецова - 42 (16+26), Орлова - 21 (3+18). Овечкин был признан второй звездой матча. Лучшим игроком стал российский голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов, который провел 17-ю игру в сезоне и одержал 13-ю победу. Самсонов впервые в заокеанской карьере завершил матч "на ноль".

"Вашингтон" продолжает лидировать в Восточной конференции, набрав 67 очков в 47 матчах. "Каролина" располагается на шестой строчке с 56 очками в 46 встречах.

В другом матче дня "Филадельфия" победила дома "Бостон" в серии буллитов со счетом 6:5. Свою 1000-ю игру в составе "Бостона" провел словацкий защитник Здено Хара, в прошедшей встрече хоккеист не отметился результативными действиями. В активе Хары 480 (148+332) очков за 14 сезонов в "Бостоне".