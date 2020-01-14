Претендентки на шахматную корону готовятся к матчу в Приморье "в обстановке секретности"

ВЛАДИВОСТОК, 14 января. /ТАСС/. Участницы матча за звание чемпионки мира по шахматам - российская спортсменка Александра Горячкина и действующая чемпионка мира китаянка Цзюй Вэньцзюнь, прибывшие во Владивосток в понедельник, разместились в отеле кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Как сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации шахмат России Этери Кублашвили, подготовку к финалу девушки держат в секрете.

Шахматистки прилетели в приморскую столицу из Шанхая, где проходила первая часть мирового первенства. Участницы отдыхают и готовятся к проведению решающей второй части матча, которая пройдет в Приморье, на базе кампуса ДВФУ с 15 по 24 января.

"[Претендентки на шахматную корону] живут в отеле при кампусе ДВФУ, где будет проходить турнир. <…> Все в одном корпусе живут. Все питаются в одном ресторане <…> на кампусе", - рассказала Кублашвили.

В пресс-службе правительства Приморского края ТАСС сообщили, что участникам делегации предоставят возможность посетить Приморский океанариум, Приморскую сцену Мариинского театра и другие интересные места Владивостока, но сами спортсменки не будут принимать участие в этих мероприятиях: они сосредоточены на подготовке к матчу и отвлекаться не планируют. При этом сам процесс подготовки держится в секрете: о том, как Александра Горячкина и Цзюй Вэньцзюнь готовятся к финалу, журналистам не рассказывают. "Участницы не комментируют этот процесс. Никому эта информация не разглашается", - сказала Кублашвили.

Во время проведения матча за шахматную корону в ДВФУ состоятся еще три турнира. Около 500 спортсменов со всех уголков Приморья примут участие в краевых детско-юношеских соревнованиях "Малая белая ладья" 18 и 19 января. Более 150 сильнейших шахматистов Дальнего Востока 21 и 22 января сразятся в этапе всероссийского турнира "Рапид Гран-при России "Владивосток-2020". Еще более 100 дальневосточных шахматистов примут участие в Кубке ректора ДВФУ.

Битва за шахматную корону

Встречи претенденток на звание чемпиона мира по шахматам среди женщин во Владивостоке намечены на 16-17, 19-20 и 22-23 января. Шахматистки будут играть на сцене "Синего зала", который может вместить 1 тыс. зрителей.

После шести партий счет между обладательницей мировой шахматной короны Цзюй Вэньцзюнь и Александрой Горячкиной равный - 3:3. Первые три партии завершились ничейным результатом, в четвертой победа досталась китайской шахматистке, в пятой сильнее оказалась россиянка. Шестая партия завершилась ничьей.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет 500 тыс. евро. Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк (с 2008 по 2010 год), в 2008 году она победила на чемпионате мира по нокаут-системе в Нальчике.