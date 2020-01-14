Трипл-дабл Гилджеса-Александра помог "Оклахоме" победить "Миннесоту" в матче НБА

ТАСС, 14 января. "Оклахома" на выезде победила "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 117:104.

В составе победителей трип-дабл себе в актив записал разыгрывающий Шэй Гилджес-Александр, он стал первым для баскетболиста в карьере. Гилджес-Александр набрал 20 очков, сделал 20 подборов и 10 передач. Разыгрывающий стал самым молодым автором трип-дабла с 20 и более подборами в истории лиги (21 год и 185 дней). Ранее это достижение принадлежало Шакилу О'Нилу (21 год и 259 дней), который 20 ноября 1993 года в игре за "Орландо" набрал 24 очка, сделал 28 подборов и 15 блокшотов.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Оклахомы" Данило Галинари (30 очков). У "Миннесоты" больше всех очков набрал центровой Нэз Райд (20).

"Оклахома" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции при 23 победах и 17 поражениях. "Миннесота" идет 13-й, имея в активе 15 побед и 24 поражения.