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Лесные пожары в Австралии

Выставочный теннисный матч в Австралии с участием Шараповой не был доигран из-за дыма

Встреча была прервана при счете 7:6 (7:4), 5:5 в пользу немки Лауры Зигемунд

ТАСС, 14 января. Матч выставочного теннисного турнира в Мельбурне между россиянкой Марией Шараповой и немкой Лаурой Зигемунд не был доигран из-за дыма. Об этом сообщает издание Herald Sun.

Встреча была прервана при счете 7:6 (7:4), 5:5 в пользу Зигемунд, спортсменки провели на корте 2 часа 38 минут.

"Мы играли более двух часов, после чего у меня начался небольшой кашель в конце второго сета. Я подумала, что заболела, а кашель связан с этим, но потом услышала, как Лаура говорила судье о той же проблеме", - сказала Шарапова.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. Огнем были охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье.

В результате пожаров на континенте погибли 26 человек, в том числе пятеро пожарных, уничтожено более 8,5 млн гектаров леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 6 тыс. административных и хозяйственных построек. По данным австралийских ученых, в результате пожаров погибло более 1 млрд животных.

С 20 января по 2 февраля в Мельбурне пройдет Открытый чемпионат Австралии, турнир может пройти на крытых кортах в связи с лесными пожарами в стране.

Теги
Шарапова, Мария ЮрьевнаЛесные пожары в Австралии
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