Макгрегор признался, что употреблял алкоголь во время подготовки к бою с Нурмагомедовым

ТАСС, 14 января. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор употреблял алкогольные напитки во время подготовки к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Комментарий Макгрегора приводит портал MMA Junkie.

Бой Нурмагомедов - Макгрегор состоялся осенью 2018 года и завершился победой россиянина болевым приемом.

"Я пил всю неделю до боя [с Нурмагомедовым]. Я сделал ошибку, но я достаточно мужествен, чтобы признать и исправить ее, вот что я сделал, - сказал Макгрегор. - Возможно, я не идеален, но чертовски близок к этому".

Макгрегору 31 год, он является одним из самых популярных бойцов UFC. Спортсмен провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

Ближайший бой Макгрегор проведет 19 января против американца Дональда Серроне. Поединок пройдет на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.