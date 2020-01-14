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НХЛ

Форвард "Рейнджерс" Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

Второй звездой дня стал капитан "Вашингтона" Александр Овечкин
Артемий Панарин AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Артемий Панарин
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 14 января. Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Рейнджерс" в ночь на вторник победили "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 6:2. Панарин забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. В активе российского форварда 67 очков (26 шайб + 41 передача) в текущем сезоне. 28-летний россиянин вышел на третье место в списке лучших бомбардиров лиги, уступая только форвардам "Эдмонтона" Конору Макдэвиду (71) и Леону Драйзайтлю (70).

Второй звездой дня стал капитан "Вашингтона" россиянин Александр Овечкин, забросивший две шайбы в домашнем матче против "Каролины" (2:0). 34-летний россиянин обошел в списке лучших снайперов в истории НХЛ финна Теему Селянне и занимает 11-е место с 686 шайбами.

Третьей звездой дня признан голкипер "Монреаля" Кэри Прайс, сохранивший ворота в неприкосновенности в домашнем матче с "Калгари" (2:0).

Теги
Овечкин, Александр Михайлович
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