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НХЛ

Тренер "Рейнджерс": Панарин в матче НХЛ с "Айлендерс" превзошел самого себя

Российский форвард в матче набрал пять очков

ТАСС, 14 января. Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Айлендерс" превзошел самого себя. Такое мнение высказал главный тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

"Рейнджерс" в ночь на вторник победили "Айлендерс" со счетом 6:2. Панарин забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

"Время от времени он превосходит самого себя, в матче с "Айлендерс" он снова сделал это, - сказал Куинн. - Мы говорили об этом летом, когда подписывали с ним контракт. Играя рядом с ним, хоккеисты нашей команды становятся лучше, увереннее, наглее на льду. Но Панарин дает команде гораздо больше, чем просто уверенность".

"Он набрал пять очков, но, вероятно, мог набрать и восемь, учитывая моменты, которые были созданы, - сказал главный тренер "Айлендерс" Барри Троц. - У нас просто не было ответа на это".

Панарин в июле 2019 года заключил семилетний контракт с "Рейнджерс" на общую сумму $81,5 млн. В текущем сезоне Панарин набрал 67 очков (26 шайб + 41 передача). По этому показателю он занимает третье место в лиге, отставая только от форвардов "Эдмонтона" Конора Макдэвида (71) и Леона Драйзайтля (70).

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