"Зенит" вошел в топ-30 самых доходных футбольных клубов Европы

По итогам сезона-2018/19 "Зенит" заработал €180,4 млн, при этом доходы петербургского клуба учитывались до декабря 2018 года в связи с тем, что в России финансовая отчетность проводится по итогам календарного года, в то время как в Европе этот период не совпадает с календарным годом.

Впервые "Зенит" вошел в рейтинг самых доходных клубов Европы по итогам сезона-2014/15, тогда петербургская команда заняла 18-е место с доходом €167,8 млн. Лучшим результатом клуба из Петербурга в рейтинге является 17-е место по итогам сезона-2015/16 (€196,5 млн), после этого петербургская команда неизменно теряла позиции. По итогам сезона-2017/18 "Зенит" стал 25-м, заработав €167,8 млн.

Рейтинг возглавила испанская "Барселона", заработавшая по итогам сезона-2018/19 €840,8 млн и потеснившая с первого места мадридский "Реал" (€757,3 млн). До "Барселоны" ни один клуб Европы не зарабатывал более €800 млн за год. Третье место в рейтинге сохранил английский "Манчестер Юнайтед" (€711,5 млн). "Барселона", "Реал" и "Манчестер Юнайтед" неизменно с сезона-2014/15 входят в первую тройку самых доходных клубов Европы, при этом каждый из них в разное время возглавлял рейтинг.

Четвертое место в рейтинге заняла немецкая "Бавария" (€660,1 млн), пятое - французский "Пари Сен-Жермен" (€635,9 млн), шестое - английский "Манчестер Сити" (€610,6 млн), седьмое - английский "Ливерпуль" (€604,7 млн), восьмое - английский "Тоттенхэм" (€521,1 млн), девятое - английский "Челси" (€513,1 млн), замыкает первую десятку итальянский "Ювентус" (€459,7 млн).

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблицы чемпионата России текущего сезона, набрав 45 очков в 19 матчах.