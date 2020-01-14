{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Российские спортсмены могут стать прямыми участниками судебного спора между WADA и РУСАДА

Речь идет о национальных олимпийских и паралимпийских комитетах, международных спортивных федерациях, Международном олимпийском комитете и Международном паралимпийском комитете
Описание
© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские спортсмены могут стать непосредственными участниками судебного спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в статусе третьих лиц в случае подачи соответствующего заявления в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщила ТАСС руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова.

9 января Всемирное антидопинговое агентство отправило в CAS уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством относительно статуса РУСАДА в связи с решением исполкома WADA от 9 декабря 2019 года.

На эту тему
Олимпийский комитет России подаст заявление в CAS о споре с WADA на следующей неделе

"Российские спортсмены также могут стать участниками судебного спора между WADA и РУСАДА в статусе третьих лиц", - сказала Бриллиантова.

"По стандартам есть два статуса третьих лиц. Это поименованные третьи лица, у которых априори обозначен правовой интерес. Речь идет о национальных олимпийских и паралимпийских комитетах, международных спортивных федерациях, Международном олимпийском комитете и Международном паралимпийском комитете. И есть непоименованный круг возможных третьих лиц, чьи права и интересы затронуты решением WADA, но чей статус их как третьего лица и допуск в арбитраж будет рассматриваться отдельно Спортивным арбитражным судом", - добавила собеседница ТАСС.

Бриллиантова пояснила, что если Олимпийский комитет России подает заявление и выступает третьим лицом, то его допуск в этом статусе уже определен стандартом. "Никто не будет выяснять, есть ли у ОКР в данном случае правовой интерес и действительно ли решение WADA как-то может повлиять на наш олимпийский комитет, - сказала она. - Однако участие в судебном процессе спортсменов может состояться после рассмотрения возможности их допуска в CAS".

Все решит суд

9 декабря 2019 года исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это может привести к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

24 декабря общее собрание членов РУСАДА (совет учредителей) приняло рекомендацию наблюдательного совета о несогласии с санкциями WADA. 27 декабря РУСАДА отправило WADA уведомление об этом. До вердикта CAS санкции WADA не вступят в силу. Обе стороны могут опротестовать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Сборные по футболу
Сын Йохана Кройфа назначен главным тренером сборной Эквадора по футболу
Перед Йорди Кройфом поставлена задача вывести команду на чемпионат мира 2022 года в Катаре
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС