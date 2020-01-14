Российские спортсмены могут стать прямыми участниками судебного спора между WADA и РУСАДА

9 января Всемирное антидопинговое агентство отправило в CAS уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством относительно статуса РУСАДА в связи с решением исполкома WADA от 9 декабря 2019 года.

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские спортсмены могут стать непосредственными участниками судебного спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в статусе третьих лиц в случае подачи соответствующего заявления в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщила ТАСС руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова.

"Российские спортсмены также могут стать участниками судебного спора между WADA и РУСАДА в статусе третьих лиц", - сказала Бриллиантова.

"По стандартам есть два статуса третьих лиц. Это поименованные третьи лица, у которых априори обозначен правовой интерес. Речь идет о национальных олимпийских и паралимпийских комитетах, международных спортивных федерациях, Международном олимпийском комитете и Международном паралимпийском комитете. И есть непоименованный круг возможных третьих лиц, чьи права и интересы затронуты решением WADA, но чей статус их как третьего лица и допуск в арбитраж будет рассматриваться отдельно Спортивным арбитражным судом", - добавила собеседница ТАСС.

Бриллиантова пояснила, что если Олимпийский комитет России подает заявление и выступает третьим лицом, то его допуск в этом статусе уже определен стандартом. "Никто не будет выяснять, есть ли у ОКР в данном случае правовой интерес и действительно ли решение WADA как-то может повлиять на наш олимпийский комитет, - сказала она. - Однако участие в судебном процессе спортсменов может состояться после рассмотрения возможности их допуска в CAS".

Все решит суд

9 декабря 2019 года исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это может привести к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

24 декабря общее собрание членов РУСАДА (совет учредителей) приняло рекомендацию наблюдательного совета о несогласии с санкциями WADA. 27 декабря РУСАДА отправило WADA уведомление об этом. До вердикта CAS санкции WADA не вступят в силу. Обе стороны могут опротестовать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии.