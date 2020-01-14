Минспорт Калининградской области готов принять финал Кубка России по футболу

Стадион "Калининград", вместимость которого составляет 35 тыс. зрителей, был открыт весной 2018 года, на арене прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира. После завершения мирового первенства на стадионе в Калининграде прошли два матча сборной России - в 2018-м против шведов (0:0) в Лиге наций, а в 2019-м - против казахстанцев (1:0) в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года.

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Министерство спорта Калининградской области готово принять финальный матч Олимп - Кубка России по футболу или игру за Олимп - Суперкубок России на стадионе "Калининград", если соответствующее решение примет Российский футбольный союз (РФС). Об этом ТАСС сообщила начальник департамента организации и развития физической культуры и спорта министерства спорта Калининградской области Екатерина Истомина.

"Решение о месте проведения финала Кубка России или матча за Суперкубок России по футболу относится к компетенции Российского футбольного союза, - сказала Истомина. - Министерство спорта Калининградской области готово будет поддержать их решение о проведении указанных матчей на стадионе "Калининград". Учитывая значительный опыт проведения международных соревнований и спортивных мероприятий, Калининградская область обеспечит проведение таких матчей на высоком организационном уровне".

Финалы Кубка России не проводились в столичном регионе с 2009 года, когда ЦСКА на "Арене-Химки" обыграл казанский "Рубин" со счетом 1:0. После этого решающие матчи турнира были сыграны на стадионах "Олимп-2" (Ростов-на-Дону), "Шинник" (Ярославль), "Центральный" (Екатеринбург), "Ахмат-Арена" (Грозный), "Анжи-Арена" (Каспийск), "Центральный" (Астрахань), "Казань-Арена" (Казань), "Фишт" (Сочи), "Волгоград-Арена" (Волгоград) и "Самара-Арена" (Самара).

Из 17 розыгрышей Суперкубка России 11 были сыграны в Москве (по пять игр - на стадионах "Локомотив" и "Лужники", еще одна - на "ВТБ-Арене"). Еще шесть раз игры за первый трофей сезона проводились на стадионах "Кубань" (Краснодар, дважды), "Олимп-2", "Металлург" (Самара), "Петровский" (Санкт-Петербург) и "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).