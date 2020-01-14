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Хоккей с мячом

Организаторы ЧМ по хоккею с мячом не ожидают большого наплыва иностранных болельщиков

Детали церемоний открытия чемпионата мира в обеих группах пока держатся в секрете

ИРКУТСК, 14 января. /ТАСС/. Большого наплыва иностранных болельщиков на матчи чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 года, который пройдет в Иркутске и Шелехове, не ожидается. Об этом ТАСС рассказал руководитель дирекции по подготовке к соревнованиям, президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко.

Матчи группы В чемпионата мира пройдут с 1 по 6 марта, группы А (сильнейший дивизион) - с 29 марта по 5 апреля. Вход на матчи группы В будет свободным. Продажу билетов на матчи группы А планируется открыть в начале марта, их можно будет купить в кассах Иркутска и через интернет.

"Как показывает практика, болельщиков приезжает немного. Традиционно 50-70 шведов прилетит, немного норвежцев. Я думаю, что как минимум 500 человек приедет из регионов России. Но основной болельщик - это Иркутская область", - сказал Матиенко.

Детали церемоний открытия чемпионата мира в обеих группах пока держатся в секрете. Спортивную программу будут сопровождать культурные мероприятия, выступления творческих коллективов. Кроме того, участникам соревнований предложат в свободное время посетить Байкал и музей деревянного зодчества под открытым небом "Тальцы" на берегу Ангары под Иркутском.

 

Подготовка к чемпионату

 

В рамках подготовки к соревнованиям власти Иркутской области закупили новые ледозаливочные машины для стадионов "Труд" и "Рекорд". По словам Матиенко, в ближайшее время в Иркутск должны поступить еще две ледозаливочные машины, они предназначены для нового ледового дворца. Подготовка инфраструктуры к чемпионату финансируется из бюджетов разных уровней. Перелеты команд из Москвы в Иркутск и обратно, проживание участников, питание будут покрываться предприятиями-спонсорами.

В настоящее время идет набор и подготовка волонтеров, которые будут работать на матчах. "Сначала мы думали человек 100 волонтеров взять, но по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Игоря Кобзева сейчас доводим число волонтеров до 300. В Иркутской области есть свое волонтерское движение, его руководители сегодня занимаются отбором. В ледовом дворце Иркутска будут работать 300 волонтеров", - сообщил Матиенко.

Как сообщал ТАСС, в Иркутске завершается строительство центра по конькобежным видам спорта, на льду которого будут проходить матчи чемпионата мира. Объект также называют новым ледовым дворцом Иркутска. В настоящее время идут внутренние отделочные работы. Планируется, что 20 февраля там зальют лед.

Объект стоимостью 6,3 млрд рублей возводит кемеровская компания "СДС-Строй". Финансирование выделено из федерального и областного бюджетов. Спортивное сооружение сможет вместить около шести тысяч зрителей.

Особенностью арены станет то, что ее можно будет трансформировать под разные виды спорта. В спорткомплексе будет ледовая арена, конькобежные дорожки, два тренажерных, спортивный, хореографический залы, беговой зал для конькобежцев, конференц-зал, гостиница, раздевалки, тренерские, судейские и другие административные и вспомогательные помещения.

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Хоккей с мячом
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