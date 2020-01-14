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Зимние олимпийские виды спорта

Умер заслуженный тренер России по биатлону Богданов

Специалист скончался на 71-м году жизни

ТАСС, 14 января. Заслуженный тренер России по биатлону Сергей Богданов скончался в понедельник на 71-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок Республики Карелия.

"13 января на 71-м году жизни умер заслуженный тренер России по биатлону Сергей Иванович Богданов", - говорится в сообщении.

Богданов родился в 1949 году, начал работать тренером в Петрозаводске после учебы в Карельском педагогическом институте. Одновременно был тренером и действующим спортсменом, в число его учеников входят президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, чемпион мира Петр Милорадов, победитель первенства мира Виталий Чернышов, чемпион мира и Европы по летнему биатлону Иван Богданов, победитель этапа кубка мира Олег Завьялов.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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