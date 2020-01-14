Семак: Кокорин будет работать в общей группе на сборе футбольного клуба "Зенит" в Катаре

ТАСС, 14 января. Российский нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин будет заниматься в общей группе на тренировочном сборе команды. Об этом заявил главный тренер "Зенита" Сергей Семак, чей комментарий приводит пресс-служба клуба.

"Что касается Кокорина, то он будет работать в общей группе, - сказал Семак. - Малком начнет фрагментарно, время есть у нас, будем достаточно плавно подводить его к общей группе. Может быть, к завершению первого сбора будет работать вместе со всеми на сто процентов. Какие-то упражнения Малком будет делать с командой, какие-то - индивидуально, но особых проблем у него сейчас нет".

Также Семак прокомментировал положение в команде аргентинского полузащитника Матиаса Краневиттера, который не отправился с клубом на сбор в Катар. "Он решает свои вопросы, дальше - посмотрим. Он на связи и со мной, и с нашим руководством, если у него будет вариант по поводу трудоустройства, то он им воспользуется. Что касается присоединения к нам, то на данный момент ждем новостей от его агента по тем вариантам, которые у него есть".

На зимний перерыв "Зенит" ушел, занимая первое место в турнирной таблице чемпионата России. Клуб набрал 45 очков в 19 матчах. В 20-м туре "Зенит" примет московский "Локомотив" 29 февраля.