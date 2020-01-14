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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Спортсмены России могут подать заявления об участии в судебном споре с WADA до 20 января

9 января WADA отправило в CAS уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством относительно статуса РУСАДА в связи с решением исполкома WADA от 9 декабря 2019 года
Здание CAS EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Описание
Здание CAS
© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские спортсмены, желающие участвовать в статусе третьих лиц в судебном споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), должны до 20 января подать соответствующие заявления в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщила ТАСС руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова.

9 января Всемирное антидопинговое агентство отправило в CAS уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством относительно статуса РУСАДА в связи с решением исполкома WADA от 9 декабря 2019 года.

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"Если до 20 января кто-то из российских спортсменов подаст заявление в CAS о желании участвовать в качестве третьего лица, то Спортивный арбитражный суд будет поименно рассматривать каждого. Есть ли у того или иного спортсмена правовой интерес, и насколько это решение исполкома WADA может повлиять на каждого из этих спортсменов и их дальнейшую карьеру", - сказала Бриллиантова.

В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и международным стандартом WADA по соответствию в течение 10 дней после официальной передачи в CAS спора между WADA и РУСАДА о своем намерении участвовать в этом процессе должны известить Спортивный арбитражный суд третьи лица, чьи права и интересы могут быть ущемлены решением исполкома Всемирного антидопингового агентства.

9 декабря 2019 года исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это может привести к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

24 декабря общее собрание членов РУСАДА (совет учредителей) приняло рекомендацию наблюдательного совета о несогласии с санкциями WADA. 27 декабря РУСАДА отправило WADA уведомление об этом. До вердикта CAS санкции WADA не вступят в силу. Обе стороны могут опротестовать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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