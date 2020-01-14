Первая ракетка мира по бадминтону из Японии проведет в больнице еще одну ночь

ТАСС, 14 января. Лидер мирового рейтинга по бадминтону японец Кэнто Момота, который пострадал в ДТП со смертельным исходом в Малайзии, вынужден провести в больнице еще одну ночь по настоянию врачей. Об этом во вторник сообщает газета "Стар".

"Он [Момота] останется в больнице еще на одну ночь", - заявил сотрудник медучреждения в районе Куала-Лумпура, где проходит лечение спортсмен.

В клинике японского бадминтониста посетила заместитель премьер-министра Малайзии Ван Азиза Ван Исмаил, которая нашла его состояние удовлетворительным. "Момота находится в стабильном состоянии, ему нужно лишь больше времени, чтобы уменьшился отек", - сказала она.

Как сообщает агентство Киодо со ссылкой на заявление Ассоциации бадминтона Японии, спортсмен приедет на родину 15 января. Ожидается, что он вернется на корт в марте текущего года, приняв участие в Открытом чемпионате Англии по бадминтону в Бирмингеме.

По данным агентства Франс Пресс (АФП), минивэн, на котором Момота 13 января следовал в аэропорт Куала-Лумпура, столкнулся с грузовиком. В результате инцидента он сломал нос и получил порезы лица, его тренер и представители команды также получили травмы. Водитель минивэна скончался на месте. Позднее в этот день министр здравоохранения Малайзии Зулкифли Ахмад объявил, что пострадавший спортсмен вскоре будет выписан из больницы.

Момоте 25 лет, он дважды становился чемпионом мира (2018, 2019) и Азии (2018, 2019). В прошлом сезоне он выиграл девять турниров, победа в Малайзии была для него первой в новом сезоне. Японец возглавляет мировой рейтинг с октября 2018 года.