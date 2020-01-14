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Сборные по футболу

Сын Йохана Кройфа назначен главным тренером сборной Эквадора по футболу

Перед Йорди Кройфом поставлена задача вывести команду на чемпионат мира 2022 года в Катаре

ТАСС, 14 января. Голландский специалист Йорди Кройф возглавил сборную Эквадора. Об этом сообщает пресс-служба Эквадорской федерации футбола.

Детали соглашения не разглашаются. Задачей Кройфа будет вывести сборную на чемпионат мира - 2022 в Катаре.

Йорди Кройф стал первым европейским тренером сборной Эквадора после югослава Душана Драшковича (1988-1993). Первым матчем 45-летнего специалиста станет гостевая встреча южноамериканского квалификационного турнира к чемпионату мира против сборной Аргентины, которая пройдет 27 марта.

Кройф является сыном четырехкратного обладателя Кубка европейских чемпионов (ныне - Лига чемпионов) и трехкратного обладателя Золотого мяча Йохана Кройфа, который скончался в возрасте 68 лет в 2016 году.

До работы в сборной Эквадора Йорди Кройф был главным тренером в израильском "Маккаби" (Тель-Авив) и китайском "Чунцине". В течение карьеры игрока он выступал за испанские "Барселону", "Сельту", "Алавес", "Эспаньол", английский "Манчестер Юнайтед", голландский "Де Волевейккерс", украинский "Металлург" (Донецк) и мальтийскую "Валлетту".

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