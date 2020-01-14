{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Шестеркин считает, что Аскаров будет выбран первым из вратарей на драфте НХЛ

Согласно предварительному рейтингу Центрального скаутского бюро НХЛ, Аскаров является фаворитом драфта 2020 года НХЛ среди европейских вратарей

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Вратарь клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин считает, что россиянин Ярослав Аскаров будет выбран первым среди голкиперов на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года. Такое мнение Шестеркин высказал в интервью ТАСС.

На эту тему

17-летний Аскаров является фаворитом драфта 2020 года среди европейских вратарей в предварительном рейтинге Центрального скаутского бюро НХЛ. Аскаров провел один матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА и является серебряным призером молодежного и юниорского чемпионатов мира. В нынешнем сезоне в активе Аскарова 16 игр в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

"Мы пересекались на сборах, я сразу увидел, что парень очень хороший. Как вратарь он вообще великолепный, думаю, что его ждет очень большое будущее. Дай бог, чтобы у него все получилось, он реально один из фаворитов драфта НХЛ, думаю, что уйдет самым первым из вратарей. Я видел, как он работает на тренировках, он понимает, что ему нужно в этой жизни, и идет к этой цели", - отметил Шестеркин.

Шестеркин выступал за СКА с 2014 по 2019 год и стал обладателем Кубка Гагарина в составе клуба.

Реклама на ТАСС
Футбол в России
Сбор ФК "Мордовия" в Саранске перенесен на неделю из-за финансовых проблем
В ноябре срок задолженности по зарплате перед футболистами и сотрудниками команды составлял 2,5 месяца, на данный момент он увеличился
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС