Шестеркин считает, что Аскаров будет выбран первым из вратарей на драфте НХЛ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Вратарь клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин считает, что россиянин Ярослав Аскаров будет выбран первым среди голкиперов на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года. Такое мнение Шестеркин высказал в интервью ТАСС.

17-летний Аскаров является фаворитом драфта 2020 года среди европейских вратарей в предварительном рейтинге Центрального скаутского бюро НХЛ. Аскаров провел один матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА и является серебряным призером молодежного и юниорского чемпионатов мира. В нынешнем сезоне в активе Аскарова 16 игр в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

"Мы пересекались на сборах, я сразу увидел, что парень очень хороший. Как вратарь он вообще великолепный, думаю, что его ждет очень большое будущее. Дай бог, чтобы у него все получилось, он реально один из фаворитов драфта НХЛ, думаю, что уйдет самым первым из вратарей. Я видел, как он работает на тренировках, он понимает, что ему нужно в этой жизни, и идет к этой цели", - отметил Шестеркин.

Шестеркин выступал за СКА с 2014 по 2019 год и стал обладателем Кубка Гагарина в составе клуба.