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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Глава МПК Парсонс ждет от CAS четкого решения по российскому спорту

Эндрю Парсонс рассчитывает, что решение по этому вопросу будет четким
Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о санкциях к российскому спорту должно быть четким, оно не должно оставлять поводов для интерпретации вердикта. Такое мнение ТАСС высказал президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.

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9 января Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило в CAS уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций в отношении российского спорта. В течение 10 дней о своем желании присоединиться к процессу в качестве третьей стороны смогут другие организации, чьи интересы затрагивает решение WADA.

"Сейчас нам надо дождаться решения CAS. Мы все надеемся, что решение, каким бы оно ни было, будет четким. Что оно не оставит поводов для интерпретаций и мы будем ясно понимать, что нам необходимо делать и как российские спортсмены могут выступать на Играх, если у них будет такая возможность", - сказал Парсонс.

"Конечно, чем раньше мы получим решение, тем лучше, но мы понимаем, что CAS потребуется время для его вынесения. Мы будем готовы работать, независимо от того, сколько времени у нас останется", - добавил он.

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Паралимпийские игры в Токио пройдут с 25 августа по 6 сентября 2020 года, соревнования начнутся спустя две недели после окончания Олимпиады. "Все знают, насколько важно это решение для Олимпиады и Паралимпиады, и для нас хорошо, что наши Игры состоятся позже - в случае необходимости это даст нам дополнительный месяц на исполнение решения", - отметил Парсонс.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и санкции в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит CAS.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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