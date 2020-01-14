Глава МПК Парсонс ждет от CAS четкого решения по российскому спорту

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о санкциях к российскому спорту должно быть четким, оно не должно оставлять поводов для интерпретации вердикта. Такое мнение ТАСС высказал президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.

9 января Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило в CAS уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций в отношении российского спорта. В течение 10 дней о своем желании присоединиться к процессу в качестве третьей стороны смогут другие организации, чьи интересы затрагивает решение WADA.

"Сейчас нам надо дождаться решения CAS. Мы все надеемся, что решение, каким бы оно ни было, будет четким. Что оно не оставит поводов для интерпретаций и мы будем ясно понимать, что нам необходимо делать и как российские спортсмены могут выступать на Играх, если у них будет такая возможность", - сказал Парсонс.

"Конечно, чем раньше мы получим решение, тем лучше, но мы понимаем, что CAS потребуется время для его вынесения. Мы будем готовы работать, независимо от того, сколько времени у нас останется", - добавил он.