Макгрегор заявил о желании провести боксерский поединок с Пакьяо

ТАСС, 14 января. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор заявил, что хотел бы провести боксерский поединок с суперчемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе (до 66,68 кг) Мэнни Пакьяо. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.

Один из самых успешных спортсменов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Макгрегор в 2017 году провел боксерский поединок в полусреднем весе с непобежденным чемпионом мира по версиям WBA и Всемирного боксерского совета (WBC) Флойдом Мэйуэзером, уступив американцу техническим нокаутом в 10-м раунде. Пакьяо также уступил Мэйуэзеру единогласным решением в мае 2015 года в бою за титулы чемпиона мира в полусреднем весе по версиям WBC, WBA и Всемирной боксерской организации (WBO).

"Я открыт к боксерским поединкам. Мы очень близки к подписанию контракта с Мэнни [Пакьяо], идут переговоры о проведении этого поединка, было сделано предложение на этот счет, но пока не сейчас, - заявил Макгрегор. - Также есть вариант боя с Полом [Малиньяджи - бывший чемпион мира по версиям WBA и Международной боксерской федерации (IBF)], я хотел бы побоксировать с ним. Я хочу вновь заниматься боксом, и я буду боксировать, намерен завоевать титул чемпиона мира".

Макгрегору 31 год, он является одним из самых популярных бойцов UFC. Спортсмен провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 - досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). Первый бой после отбытия дисквалификации за потасовку в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым он проведет 18 января против американца Дональда Серроне.