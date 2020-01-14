РУСАДА в 2019 году перевыполнило план по количеству взятых у спортсменов допинг-проб

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за 2019 год провело 9743 тестирования и взяло у спортсменов 11316 допинг-проб. Согласно материалам, предоставленным ТАСС РУСАДА, в истекшем году агентство перевыполнило взятые на себя обязательства по тестированию.

В декабре 2018 года генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус сообщил ТАСС, что агентство запланировало в 2019 году взять 11 тыс. допинг-проб, в 2020-м - 13 тыс. Достигнуть увеличения планируется за счет оптимизации затрат на логистику и более эффективной организации работы.

В 2018 году инспекторами допинг-контроля РУСАДА было организовано 8497 допинг-тестирований и взято 9540 проб, в то время как планировалось взять 9 тыс.