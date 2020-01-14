РУСАДА в 2019 году выявило 312 случаев нарушения правил доступности для тестирования

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2019 году выявило 312 случаев нарушения спортсменами правил доступности для допинг-тестирования. Об этом сообщила ТАСС во вторник заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

РУСАДА в 2019 году перевыполнило план по количеству взятых у спортсменов допинг-проб

"С января по декабрь включительно нашими сотрудниками было выявлено 312 нарушений правил доступности для тестирования, - сообщила Пахноцкая. - В 239 случаях речь идет о пропущенных тестах, в 73 - о непредоставлении информации о местонахождении".

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение 12 месяцев спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до четырех лет.

В 2018 году было выявлено и закончена обработка по 349 нарушениям правил доступности для тестирования, при этом 84 случая не были признаны в качестве нарушений. В 2017-м году - 173 (150 признаны нарушением).