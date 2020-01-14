Сбор ФК "Мордовия" в Саранске перенесен на неделю из-за финансовых проблем

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Мордовия" из-за проблем с финансированием был вынужден перенести начало первого тренировочного сбора, который пройдет в Саранске, на неделю. Об этом ТАСС сообщил директор саранского клуба Николай Левин.

После 25 туров розыгрыша первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Мордовия" занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Отставание от 15-й позиции, которая позволит сохранить команде прописку во втором по силе дивизионе российского футбола, составляет семь очков. Сезон возобновится в марте.

"Мы на неделю перенесли начало сбора команды, - сказал Левин. - Есть небольшие трудности, ждем решения. Мы собираемся начать 21 января, но мы и 15-го собирались. Пока ситуация такая".

В середине ноября Левин сообщил ТАСС, что задолженность по зарплате перед футболистами "Мордовии" составляет порядка 2,5 месяца. По словам директора, на данный момент она увеличилась. "Существует задолженность по заработной плате перед всеми: футболистами, мной, другими сотрудниками. Ситуация такая - она превышает предыдущую", - отметил директор "Мордовии".