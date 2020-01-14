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Допинг в спорте

РУСАДА в 2019 году получило 104 запроса от атлетов на терапевтические исключения

В последний месяц года РУСАДА получило девять запросов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2019 году получило от российских спортсменов 104 запроса на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE). Об этом сообщила ТАСС во вторник заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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"С января по декабрь включительно к нам поступило 104 запроса на терапевтическое использование, - сказала Пахноцкая. - В последний месяц года РУСАДА получило девять запросов, из которых четыре находятся в процессе обработки".

Спортсмен в случае получения одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вещества.

В 2018 году в РУСАДА поступил 101 запрос на TUE.

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