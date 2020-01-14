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Зимние олимпийские виды спорта

Сборная России по фигурному катанию не будет проводить централизованный сбор перед ЧЕ

Турнир пройдет с 22 по 26 января в Граце

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российские фигуристы будут готовиться к чемпионату Европы в Австрии на своих базах, централизованного сбора национальной команды не будет. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

"Все спортсмены будут тренироваться на своих базах, - сказал Горшков. - По сути дела, до чемпионата Европы осталась неделя, так что централизованного сбора не будет".

Чемпионат Европы пройдет с 22 по 26 января в Граце.

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Зимние олимпийские виды спорта
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