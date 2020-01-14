Федерация легкой атлетики Москвы выдвинула Курбатова на выборы президента ВФЛА

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Федерация легкой атлетики Москвы (ФЛАМ) выдвинула своего руководителя Олега Курбатова кандидатом на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС сообщил сам Курбатов.

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"Я выдвинут делегатом на выборную конференцию Всероссийской федерации легкой атлетики и единогласно - кандидатом на пост президента ВФЛА, - сказал Курбатов. - В состав президиума от московской федерации выдвинуто пять человек. Это Радион Гатауллин, которого спортсмены хотят видеть руководителем своей комиссии, первый заместитель главы нашей федерации, главный аналитик Центра сборных команд России Станислав Бирюков. Также в президиум предложены заместитель главы московской федерации Николай Чесноков, который является одним из руководителей "Юности Москвы", спортивный менеджер Павел Воронков (он работает с Сергеем Шубенковым и Анжеликой Сидоровой) и ответственный секретарь федерации Сергей Бабаев".

Курбатов был избран президентом Федерации легкой атлетики Москвы 29 ноября 2019 года, он сменил на этом посту олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову. Курбатов также возглавлял ФЛАМ с 1998 по 2011 год, занимал пост вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики в 2000-2004 и 2008-2015 годах.

Внеочередная выборная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики, на которой будет избран новый президент организации, состоится 28 февраля. Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Дмитрия Шляхтина с поста главы ВФЛА, он возглавлял федерацию с 16 января 2016 года. Временно исполняющей обязанности президента назначена вице-президент организации Юлия Тарасенко.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) 21 ноября временно отстранил Шляхтина и еще четверых сотрудников ВФЛА. Им были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования.