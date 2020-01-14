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Футбол в Испании

Писарев отметил, что разглядел талант нового тренера ФК "Барселона" на 15 лет раньше клуба

Вечером в понедельник 61-летний Кике Сетьен подписал контракт с "Барселоной" до 2022 года
Николай Писарев Юрий Машков/ТАСС
Описание
Николай Писарев
© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Бывший старший тренер сборной России по пляжному футболу Николай Писарев отметил, что увидел талант нового главного тренера испанской "Барселоны" Кике Сетьена на 15 лет раньше каталонского клуба и пригласил его в свой штаб. Об этом Писарев рассказал ТАСС.

Вечером в понедельник 61-летний Сетьен подписал контракт с "Барселоной" до 2022 года. С 2005 по 2006 год Сетьен входил в тренерский штаб Писарева в сборной России по пляжному футболу.

"Думаю, что это хороший выбор для "Барселоны", я буду следить и болеть за него, - сказал Писарев. - Сейчас я мало поддерживаю с ним отношения, но, конечно, поздравлю с назначением. Я слежу за его карьерой и желаю удачи. Я на 15 лет раньше разглядел тренера "Барселоны", его талант, и пригласил его".

"Я немного удивлен его назначению, хотя он входил в список кандидатов, - добавил собеседник агентства. - В общем-то, когда он тренировал "Бетис", его команда играла в тот футбол, который близок "Барселоне". Понятное дело, что на титулы с "Бетисом" рассчитывать очень тяжело. Но сейчас я надеюсь, что "Барселона" с ним угадала".

Последней командой, которую возглавлял Сетьен, был испанский "Бетис". Также в послужном списке специалиста значатся испанские клубы "Расинг" (Сантандер), "Полидепортиво", "Логроньес", "Луго" и "Лас-Пальмас". Возглавив "Бетис" в мае 2017 года, Сетьен по итогам первого же сезона занял с командой шестое место и пробился в групповой этап Лиги Европы. "Бетис" стал победителем квартета и вышел в плей-офф, где в 1/16 финала уступил французскому "Ренну" (3:3, 1:3).

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