Писарев: новый тренер "Барселоны" дал серьезный толчок развитию пляжного футбола в России

Вечером в понедельник 61-летний Сетьен подписал контракт с "Барселоной" до 2022 года. С 2005 по 2006 год Сетьен входил в тренерский штаб Писарева в сборной России по пляжному футболу. В 2011-м и 2013-м году сборная России выиграла чемпионат мира по пляжному футболу.

"Приглашен он был по моей инициативе, он был уже специалистом по пляжному футболу, занимался этим в Испании, а мы только делали первые шаги, - рассказал Писарев. - Как консультант он нам дал хороший толчок в развитии пляжного футбола, после чего мы два раза стали чемпионами мира".

"Сетьен - очень эффективный тренер, плюс человеческие качества у него на высоком уровне, - добавил собеседник агентства. - На тот момент, когда он приехал, организация нашей пляжной сборной была не на очень высоком уровне, но все накладки он воспринимал очень спокойно, никаких упреков, истерик или недовольств никогда от него не было. Он всегда был на позитиве и четко выполнял свою работу".

Последней командой, которую возглавлял Сетьен, был испанский "Бетис". Он начал руководить командой с мая 2017 года, по итогам первого же сезона занял с командой шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании и пробился в групповой этап Лиги Европы. "Бетис" выиграл свою группу в Лиге Европы сезона-2018/19, а в 1/16 финала уступил французскому "Ренну" (3:3, 1:3). Сетьен покинул "Бетис" по окончании сезона-2018/19.