Купцова заявила, что еще не приняла решение о выдвижении кандидатуры на пост главы ВФЛА

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Серебряный призер чемпионата мира 2003 года в прыжках в высоту Марина Купцова пока еще не приняла окончательное решение относительно выдвижения своей кандидатуры на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом она сообщила ТАСС.

Ранее Купцова сообщила ТАСС, что не исключает возможности выдвижения кандидатуры на пост президента ВФЛА.

"Пока я не приняла это решение, потому что тут надо понимать, что президент президентом, но нужна команда, - сказала Купцова. - Хотя бы несколько человек, которые способны сейчас бороться с этой ситуацией. И я, откровенно говоря, не вижу среди нынешних людей, которые находятся около легкой атлетики, тех, кто способен на это, и когда люди принимают какие-то решения, голосуют за что-то, но не могут объяснить, почему они придерживаются такой позиции, - это тоже вызывает вопросы. Если в состав команды будут входить люди, которые уже были до того, то ничего хорошего не будет, поэтому я не исключаю [выдвижения кандидатуры], но еще подумаю, пообщаюсь с теми людьми, кто мог бы помочь в данной ситуации, но пока кандидатур, которые готовы работать, я не вижу".

Внеочередная выборная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики, на которой будет избран новый президент организации, состоится 28 февраля. Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Дмитрия Шляхтина с поста главы ВФЛА, он возглавлял федерацию с 16 января 2016 года. Временно исполняющей обязанности президента назначена вице-президент организации Юлия Тарасенко.

Купцовой 37 лет, в ее активе серебро чемпионата мира 2003 года, а также серебро чемпионата Европы (2002) и золото европейского первенства в помещении (2002).