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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Российские керлингисты сыграют со швейцарцами в четвертьфинале юношеских ОИ

В заключительном матче группового этапа россияне победили команду Польши со счетом 5:2

ЛОЗАННА /Швейцария/, 14 января. /ТАСС/. Смешанная сборная России победила команду Польши в заключительном матче группового этапа турнира по керлингу на юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу россиян. В составе сборной выступали Валерия Денисенко, Алина Фахрутдинова, Михаил Власенко и Николай Лысаков.

По итогу пяти матчей российская команда с четырьмя победами стала второй в турнирной таблице группы А, первое место заняла сборная Канады, третье - сборная Южной Кореи, четвертое - команда Польши, пятое - команда Испании, замкнули таблицу эстонские спортсмены.

Сборная России сыграет в четвертьфинале с хозяевами турнира - сборной Швейцарии, которая заняла первое место в группе В. Встреча пройдет в среду, начало встречи в 12:00 мск. В другом четвертьфинале сыграют сборные Канады и Японии. Соперники сборных Италии и Новой Зеландии определятся позднее.

Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.

Теги
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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