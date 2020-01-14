Российские керлингисты сыграют со швейцарцами в четвертьфинале юношеских ОИ

ЛОЗАННА /Швейцария/, 14 января. /ТАСС/. Смешанная сборная России победила команду Польши в заключительном матче группового этапа турнира по керлингу на юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу россиян. В составе сборной выступали Валерия Денисенко, Алина Фахрутдинова, Михаил Власенко и Николай Лысаков.

По итогу пяти матчей российская команда с четырьмя победами стала второй в турнирной таблице группы А, первое место заняла сборная Канады, третье - сборная Южной Кореи, четвертое - команда Польши, пятое - команда Испании, замкнули таблицу эстонские спортсмены.

Сборная России сыграет в четвертьфинале с хозяевами турнира - сборной Швейцарии, которая заняла первое место в группе В. Встреча пройдет в среду, начало встречи в 12:00 мск. В другом четвертьфинале сыграют сборные Канады и Японии. Соперники сборных Италии и Новой Зеландии определятся позднее.

Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.