Сборная России по футболу проведет товарищескую встречу с командой Сербии в Москве

ТАСС, 14 января. Товарищеская встреча между сборной России по футболу и командой Сербии пройдет 6 июня в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Также сборная России в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года проведет контрольные встречи против команд Швеции (28 марта, Стокгольм), Молдавии (31 марта, Кишинев) и Польши (2 июня, Варшава).