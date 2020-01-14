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Сборные по футболу

Сборная России по футболу проведет товарищескую встречу с командой Сербии в Москве

Встреча пройдет 6 июня
Футболисты сборной России Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 14 января. Товарищеская встреча между сборной России по футболу и командой Сербии пройдет 6 июня в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Также сборная России в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года проведет контрольные встречи против команд Швеции (28 марта, Стокгольм), Молдавии (31 марта, Кишинев) и Польши (2 июня, Варшава).

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Подготовку к чемпионату Европы сборная России начнет 21 мая на базе в подмосковном Новогорске, там команда проведет несколько тренировок, а 23 мая отправится в Австрию на учебно-тренировочный сбор, который продлится до 31 мая. После матча с сербами сборная России будет тренироваться в Новогорске до 11 июня, после чего отправится в Санкт-Петербург, где будет готовиться к матчам чемпионата Европы против сборных Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня). К игре с командой Дании, которая пройдет 22 июня в Копенгагене, российские футболисты будут готовиться в Новогорске (18-20 июня).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

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