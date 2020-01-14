Чемпионам мира легкоатлетам Ласицкене и Шубенкову присвоено воинское звание капитана

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Трехкратной чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене и обладателю серебряной медали ЧМ-2019 в беге на 110 метров с барьерами Сергею Шубенкову приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу присвоено воинское звание капитана. Об этом ТАСС сообщили в Центральном спортивном клубе армии (ЦСКА).

"25 декабря был подписан приказ о присвоении званий капитана Марии Ласицкене и Сергею Шубенкову", - сказал представитель ЦСКА.

Ласицкене, которой 14 января исполняется 27 лет, в 2019 году была признана лучшей легкоатлеткой Европы. В прошлом сезоне она одержала победы на зимнем чемпионате Европы в Глазго и летнем мировом первенстве в Катаре, стала первой в финале "Бриллиантовой лиги". 29-летний Шубенков, вернувшийся на дорожку после серьезной травмы незадолго до начала мирового первенства, сумел стать в Дохе вторым, уступив только американцу Гранту Холлоуэю. В активе Шубенкова есть также победы на ЧМ-2015, на чемпионатах Европы 2012 и 2014 годов, в финалах "Бриллиантовой лиги" 2017 и 2018 годов.