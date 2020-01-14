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НХЛ

Бэкстрём подписал новый пятилетний контракт с клубом НХЛ "Вашингтон" на сумму $46 млн

Прежнее соглашение шведа истекало по окончании текущего сезона

ТАСС, 14 января. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" продлил контракт со шведским форвардом Никласом Бэкстрёмом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на пять лет, за которые он заработает $46 млн. Прежний контракт истекал по окончании текущего сезона.

Бэкстрём выступает за "Вашингтон" с 2007 года. За это время он провел в составе клуба 934 матча в регулярных чемпионатах, в которых набрал 908 очков (240 голов + 668 результативных передач). В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли. В составе национальной команды Швеции он стал серебряным призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, а также двукратным чемпионом мира (2006, 2017).

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