Экипаж Каргинова победил на четвертом этапе подряд на ралли "Дакар" в категории грузовиков

Протяженность спецучастка между городами Вада-аль-Давасир и Харад составила 410 км. Каргинов преодолел дистанцию за 3 часа 33 минуты 42 секунды, второе место занял белорус Сергей Вязович (+3.19) на МАЗе, третье время показал экипаж "Камаз-мастер" под управлением Эдуарда Николаева (+9.24), который выбыл в пятницу из общего зачета, но продолжил участие в марафоне. Для Каргинова эта победа на текущем "Дакаре" стала четвертой кряду и пятой в целом.

В категории багги первые два места заняли гонщики, выступающие на ОТ3 и не участвующие в общем зачете: победу одержал американец Блэйд Хильдебранд, который прошел дистанцию за 4 часа 42 секунды, второй результат показал его соотечественник Митчелл Гатри (+0.58). Третьим стал также американец Кейси Карри (+3.30) на Сan-Am, четвертым - россиянин Сергей Карякин (+10.27), также выступающий на Can-Am.

В классе автомобилей лучшим стал француз Стефан Петерансель ("Мини"), который прошел спецучасток за 3 часа 8 минут 31 секунду. Второе место занял катарец Нассер Аль-Аттия на "Тойоте" (+0.15), третье - представитель Саудовской Аравии Ясир Сейдан (+4.48) на "Мини". Двукратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" испанец Фернандо Алонсо на "Тойоте" стал девятым (+13.03). Россиянин Александр Доросинский ("Мини") занял 12-е место (+13.49).

В зачете квадроциклов победил чилиец Игнасио Касале на "Ямахе", преодолевший дистанцию за 4 часа 39 минут 25 секунд, второе место занял его соотечественник Джованни Энрико, также выступающий на "Ямахе" (+0.03), третье - француз Александр Жиру на Can-Am (+0.11). Среди мотоциклистов лучшим на "Хускварне" стал чилиец Пабло Кинтанилья (3:30.33), на второй строчке расположился австралиец Тоби Прайс на КТМ (+1.54), на третьей - испанец Хоан Барреда Борт, выступающий на "Хонде" (+2.42), россиянин Дмитрий Агошков стал 61-м (+1:19.55).

Общая протяженность ралли-рейда "Дакар" составляет 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км - скоростные спецучастки. Ралли-марафон финиширует 17 января.

Положение в общем зачете

Грузовики

1. Андрей Каргинов (Россия, "Камаз-мастер") - 38:05.25;

2. Антон Шибалов (Россия, "Камаз-мастер") - +38.35;

3. Сергей Вязович (Белоруссия, МАЗ) - +1:08.36...

5. Дмитрий Сотников (Россия, "Камаз-мастер") - +2:49.29.

Багги

1. Кейси Карри (США, Can-Am) - 43:51.49;

2. Франсиско Лопес Контардо (Чили, Can-Am) - +23.37;

3. Сергей Карякин (Россия, Can-Am) - +41.26.

Автомобили

1. Карлос Сайнс (Испания, "Мини") - 35:11.54;

2. Насер Аль-Аттия (Катар, "Тойота") - +0.24;

3. Стефан Петерансель (Франция, "Мини") - +6.38...

15. Александр Доросинский (Россия, "Мини") - +4:13.07.

Квадроциклы

1. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") - 40:52.23;

2. Симон Витс (Франция, "Ямаха") - +44.57;

3. Рафал Соник (Польша, "Ямаха") - +1:32.33.

Мотоциклы

1. Рикки Брабек (США, "Хонда") - 31:59.29;

2. Пабло Кинтанилья (Чили, "Хускварна") - +20.53;

3. Тоби Прайс (Австралия, КТМ) - +26.43...

64. Дмитрий Агошков (Россия, KTM) - +14:00.12.