Биатлонистка Мохова стала двукратной чемпионкой юношеских Олимпийских игр

ЛОЗАННА /Швейцария/, 14 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Алена Мохова заняла первое место в спринтерской гонке на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне.

Россиянка преодолела дистанцию 6 км за 18 минут 55,5 секунд, совершив один промах. Второе место заняла россиянка Анастасия Зенова (+1,9; 1), третьей стала представительница Австрии Анна Андексер (+6,1; 1).

Россиянка Арина Солдатова заняла 21-е место (+1.12,2; 1), Кристина Павлюшина - 37-е (+1.49,2; 4).

Ранее Мохова выиграла индивидуальную гонку на юношеских Играх в Лозанне.

Российские спортсмены вышли на первое место в общем зачете игр, завоевав 14 наград: пять золотых, семь серебряных и две бронзовые. Второе место занимает команда Швейцарии (5-4-3), третье - Японии (3-1-1).

Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.