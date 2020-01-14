Колобков назвал Татарстан площадкой для экспериментов в сфере спортивного управления

КАЗАНЬ, 14 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков высоко оценил развитие спорта и физической культуры в Татарстане. Регион является новаторской и экспериментальной площадкой в сфере спортивного управления, сообщил Колобков на заседании коллегии Министерства спорта Татарстана во вторник.

"Совсем недавно прошел Совет по спорту, и вопросам системы управления президент уделил очень серьезное внимание. Понятно, что основные наши возможности - в системном управленческом подходе, который в Татарстане на очень высоком уровне. Для министерства спорта вы являетесь во многом экспериментальной, новаторской площадкой, где вместе с нами проводите различные эксперименты по созданию академий тенниса, бадминтона, международной академии плавания. Действительно, это важнейшие проекты, которые могут быть масштабированы на всю страну, но для этого нужен правильный управленческий подход, который действительно существует", - сказал Колобков.

Министр спорта РФ отметил, что Татарстан 10 лет назад выбрал спорт в качестве приоритета государственной региональной политики. На протяжении этого времени регион движется к достижению поставленных целей. "Вы являетесь лидером практически во всех направлениях, во всех показателях, потому что вы планово, системно, ежедневно подходите на разном уровне - министерства спорта, муниципальных образований", - добавил он.

По словам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, регион является лидером по количеству и качеству спортивных объектов. На начало года функционирует более 11 тысяч объектов, из них 235 плавательных бассейнов, 48 ледовых арен и порядка двух тысяч спортивных залов. По итогам 2019 года выполнены все показатели федерального проекта "Спорт - норма жизни", основной показатель - доля вовлечения граждан в занятия спортом достиг 49,5% (47,3% в прошлом периоде).

Казань в 2013 году приняла Всемирную летнюю Универсиаду, в 2015 году - чемпионат мира по водным видам спорта. В 2017 году здесь прошли матчи Кубка конфедераций по футболу, а летом 2018 года - чемпионата мира. В 2020 году в Казани пройдут Игры стран СНГ, в 2021-м - чемпионат Европы по плаванию, в 2022-м - чемпионат мира по плаванию на короткой воде, в 2024-м - чемпионат Европы по водным видам спорта, в 2025-м - чемпионат мира по водным видам спорта.